Premiér P. Pellegrini mieni, že rezort financií povedie do 26. apríla

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini . Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 13. apríla (TASR) - Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) má predstavu, že ministerstvo financií bude viesť do 26. apríla. Dovtedy by podľa jeho slov mali v koalícii nájsť zhodu na spôsobe realizácie sociálnych opatrení, ktoré by nerozvrátili štátny rozpočet. Premiér to uviedol v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.povedal.Myslí si, že v koalícii by sa mali zhodnúť na realizácii sociálnych balíčkov a ich transformácii do zákonov v nasledujúcich dvoch týždňoch.priznal premiér.ozrejmil.Uisťuje, že s koaličnými partnermi bude hovoriť o parametroch navrhovaných opatrení so zreteľom na snahu zlepšiť životné podmienky Slovákov, ale i dosah takýchto opatrení na štátny rozpočet.uviedol.V tejto súvislosti upozornil, že pri návrhoch na zvýšenie minimálnej mzdy nemožno hovoriť o automatickom pláne ju hneď dostať na úroveň 600 eur.povedal.