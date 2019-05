Premiér P. Pellegrini odcestoval na pracovnú cestu do Srbska

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Bratislava 30. mája (TASR) – Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) vo štvrtok odcestoval na pracovnú cestu do srbského Belehradu, kde sa stretne s najvyššími predstaviteľmi Srbska.Program slovenského predsedu vlády by sa mal začať stretnutím so srbským prezidentom Alexandarom Vučičom, neskôr so srbskou predsedníčkou vlády Anou Brnabičovou.Jedným z hlavných bodov pracovnej cesty slovenského premiéra bude podpis medzištátnej dohody o urovnaní dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike. Predseda vlády sa tiež zúčastní na otvorení srbsko-slovenského podnikateľského fóra a stretne sa s policajtmi, ktorí strážia hranicu medzi Srbskom a Bulharskom.