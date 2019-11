Premiér Pellegrini nevylúčil, že sa bude uchádzať o post šéfa Smeru-SD

Predĺženie moratória na prieskumy

Legislatívne zmeny v justícii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.11.2019 (Webnoviny.sk) - Peter Pellegrini (Smer-SD) nevylúčil, že sa bude po parlamentných voľbách v roku 2020 uchádzať o post predsedu strany. Povedal to v piatkovej relácii Braňo Závodský Naživo rádia Expres.Premiér Pellegrini bude v najbližších parlamentných voľbách líder kandidačnej listiny. „Budeme to, samozrejme, riešiť tak ako vždy po voľbách, raz za štyri roky. Ale určite veľa napovie, akú podporu získa nielen strana, ale aj ja osobne od svojich voličov a akú podporu budem mať v rámci členskej základne," povedal v Exprese predseda vlády.Pellegrini sa vyjadroval aj k predĺženiu moratória na zverejňovanie prieskumov verejnej mienky, ktoré chceli upraviť poslanci Národnej rady SR (NR SR) zo súčasných 14 dní na 50. Novelu volebného zákona medzičasom vrátila do NR SR prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá nevylúčila ani podnet na Ústavný súd SR.„Predpokladám, že tento zákon už 76 hlasov potrebných na prelomenie veta prezidentky nezíska. Tento krát budú musieť poslanci zvažovať, či by chceli ísť do otvorenej spolupráce s kotlebovcami len za účelom toho, aby sa prelomilo veto prezidentky. To 50 dňové moratórium je nejaké číslo, ktoré bolo predložené v parlamente a na to číslo pravdepodobne sa ťažko hľadá logika," dodal Pellegrini.Pôvodne za novelu zákona hlasovali poslanci strany Smer-SD, Slovenskej národnej strany (SNS) a aj strany Mariana Kotlebu ĽSNS. Po vrátení novely musí za legislatívu hlasovať minimálne 76 poslancov.Premiér Pellegrini tiež v relácii avizoval, že vláda SR odobrí legislatívu z dielne Ministerstva spravodlivosti SR, ktorá má úlohu zvýšiť kompetencie v justícii v prípade, že sa niektorí sudcovia dopustili protiprávneho konania.„Chcem oznámiť, že sadu legislatívy pravdepodobne v krátkom čase vláda schváli. V skrátenom legislatívnom konaní pošle do parlamentu, pretože už bude pravdepodobne iba jedna schôdza. To nemôže takto skončiť, že my budeme odborne pracovať a v parlamente niekto povie, že nám sa to nepozdáva," uzavrel.