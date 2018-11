Premiér podpísal nariadenie, ktorým sa zvýši minimálna mzda na 520 eur

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. novembra (TASR) - Minimálna mzda v budúcom roku dosiahne 520 eur. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) už podpísal nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje nová suma minimálneho zárobku. Predseda vlády pritom avizoval, že snahou kabinetu bude rokovať so sociálnymi partnermi o raste minimálnej mzdy aj v ďalšom období.uviedol Pellegrini v stanovisku pre médiá.Oproti tomuto roku, kedy bola minimálna mzda na úrovni 480 eur, dôjde v budúcom roku k nárastu o 40 eur. Minimálna mzda tak po prvýkrát prekročí hranicu 500 eur.Keďže slovenskej ekonomike sa darí, vláda avizovala, že by chcela pokračovať v rokovaní so sociálnymi partnermi o zvyšovaní minimálnej mzdy aj v budúcnosti.