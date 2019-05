Premiér: Pracujúcim by rodičovský príspevok by mohol vzrásť o 150 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. mája (TASR) - Rodičovský príspevok by mohol tým, ktorí pred materskou pracovali, vzrásť až o 150 eur a nepracujúcim o 50 eur. Avizoval to premiér Peter Pellegrini s tým, že Smer-SD trvá aj na ďalších opatreniach, ktoré majú byť predložené do parlamentu v rámci koaličného sociálneho balíka. Pripomenul však zároveň, že zdravé verejné financie sú pre vládu prioritou.priblížil v pondelok na tlačovej konferencii premiér.Smer-SD okrem toho presadzuje zavedenie príspevku na nákup školských pomôcok pre prvákov na základných školách. Tento návrh už je predložený v parlamente.priblížil Pellegrini. Podľa jeho slov totiž mnohé fabriky musia svojim zamestnancom prispievať na bývanie, a ak je to viac ako 60 eur, tak paradoxne musia z toho zamestnanci platiť dane.doplnil premiér.V parlamente je aj návrh na odpustenie poplatkov pri vybavovaní si nových dokladov po uzatvorení manželstva.načrtol ďalšie opatrenia Pellegrini.Všetky opatrenia v rámci sociálneho balíka by mali po dohode koaličných partnerov byť predložené na júnovú schôdzu parlamentu a definitívne schválené v septembri 2019." uviedol premiér v súvislosti s výškou potrebných zdrojov na opatrenia.Upozornil tiež na to, že Slovensko je viazané programovým vyhlásením vlády. "" dodal premiér.