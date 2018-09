Premiér: Prichádza čas, aby sme podporili vznik cyklistického centra

Na snímke vpravo predseda vlády SR Peter Pellegrini počas kontrolného dňa na stavbe Národného futbalového štadióna 4. septembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) – Po hokeji, tenise a futbale by malo prísť aj k výraznej štátnej podpore pre cyklistiku. Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) potvrdil, že kabinet sa zaoberá zámerom vybudovania národného centra cyklistiky.Premiér sa tak vyjadril počas utorňajšieho kontrolného dňa výstavby Národného futbalového štadióna na bratislavskom Tehelnom poli, ktorá speje do finále.povedal Pellegrini.Podľa premiéra by malo ísť o špičkové centrum, ktoré poskytne tréningové podmienky pre cestnú, dráhovú i horskú cyklistiku. Deklaroval zároveň, že o tejto téme už diskutuje nielen s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR, ale aj so Slovenským zväzom cyklistiky.Premiér zdôraznil, že nové centrum by malo byť zaujímavé aj pre cyklistov zo zahraničia. Pellegrini v tom vidí jednak investičný prínos, ale i nevyhnutný krok k tomu, aby boli lepšie zhodnotené dotácie štátu pre šport.upozornil Pellegrini.naznačil predseda vlády.