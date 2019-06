Premiér: Pripraviť vyrovnaný rozpočet bude zložitejšie

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) – Je našou povinnosťou pripraviť na rok 2020 vyrovnaný rozpočet, bude to však zložitejšie, ako sme si mysleli pred polrokom alebo pred rokom. Po stredajšom rokovaní vlády to uviedol premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Zároveň pripustil, že zhruba 500 miliónov na výdavkoch v prípade tzv. sociálnych opatrení bude ministrovi financiípri definitívnom modelovaní rozpočtu na rok 2020.Predseda vlády skonštatoval, že ambícia pripraviť na rok 2020 vyrovnané hospodárenie tu musí byť naďalej, pretože to hovorí aj zákon o rozpočtovej zodpovednosti a tiež programové vyhlásenie vlády.podotkol s tým, že s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD) pravidelne analyzujú aktuálny vývoj príjmov, prognózu rastu, respektíve jeho spomalenia, a tiež ako sa čerpajú jednotlivé položky.Riziká nevyrovnaného rozpočtu tu podľa neho sú, dôležité však bude to, ako sa bude vyvíjať polrok a ako sa bude vyvíjať nasledujúca prognóza daňových a odvodových príjmov. Na základe ďalšej oficiálnej prognózy daňových príjmov bude podľa premiéra možné povedať, či bude snaha o vyrovnaný rozpočet ťažšia, alebo ľahšia.zdôraznil Pellegrini.V súvislosti s plánovanými sociálnymi opatreniami poznamenal, že stále verí v dobrú zamestnanosť aj v stále väčší rast, ako je priemer eurozóny alebo celej Európskej únie. To by mohlo dať dobrý základ aj na to, aby sa vykryli nároky na tieto opatrenia.skonštatoval premiér.