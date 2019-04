Premiér: Program stability do roku 2022 ráta s nulovým deficitom

Slovenský premiér Peter Pellegrini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 17. apríla (TASR) - Program stability Slovenskej republiky na roky 2019 až 2022 predpokladá nulový deficit štátneho rozpočtu. Uviedol to na brífingu predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).oznámil premiér s tým, že schválený program stability posiela vláda tento týždeň do Bruselu.Pellegrini podľa svojich slov dúfa, že Eurostat potvrdí, že SR hospodárila za rok 2018 so schodkom len 0,7 % HDP.poznamenal.Vyrovnané hospodárenie štátneho rozpočtu v najbližších rokoch podľa predsedu vlády vytvára pre Slovensko malý fiškálny priestor na to, aby SR mohla absorbovať prípadné spomalenie ekonomického rastu alebo nejaké nepredvídané výkyvy na svetových trhoch.Z materiálu Program stability Slovenskej republiky na roky 2019 až 2022 z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu schválil vládny kabinet, vyplýva, že aktuálna prognóza očakáva v roku 2019 mierne spomalenie dynamiky slovenskej ekonomiky na úroveň 4 %.uviedol v materiáli rezort financií.V roku 2020 stúpne podľa materiálu MF SR slovenská ekonomika o 3,7 % a rovnako aj jej potenciál. Produkčná medzera sa tak stabilizuje tesne nad úrovňou 1 % potenciálneho HDP a nebude sa ďalej otvárať. Výkon ekonomiky sa bude opierať o domácu spotrebu a export, čo je klasický obraz slovenskej ekonomiky v posledných rokoch. Export bude ešte stále benefitovať z novej výroby v JLR, kde sa očakáva štart produkcie druhého modelu. Zvyšovanie miezd, najmä vo verejnom sektore, podporí spotrebu domácností a investície sa čiastočne zotavia po predchádzajúcom prepade.Rezort financií doplnil, že počnúc rokom 2021 sa ekonomika začne približovať svojmu dlhodobému potenciálu a zvoľní. Export bude opäť najdôležitejším ťahúňom, keď by mal JLR dosiahnuť plnú produkciu. Z dôvodu nižšej dynamiky miezd sa očakáva aj spomalenie spotreby domácností. Investície môžu mierne zrýchľovať s blížiacim sa záverom tretieho programového obdobia. Výraznejšia tvorba verejných investícií financovaných z fondov EÚ sa však očakáva až v nasledujúcom roku.dodal v materiáli rezort financií.