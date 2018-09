Premiér: Rumunsko chce zvýšiť príspevky do rozpočtu EÚ, SR ho podporí

Na snímke vľavo predseda vlády SR Peter Pellegrini a rumunský prezident Klaus Werner Iohannis po tlačovej konferencii v rámci oficiálnej návštevy Rumunska 11. septembra 2018 v Bukurešti. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť/Bratislava 11. septembra (TASR) - Slovensko podporuje návrh Rumunska zvýšiť súčasné príspevky jednotlivých členských krajín do spoločného rozpočtu Európskej únie. Predseda vlády SR Peter Pellegrini to povedal v utorok po stretnutí s rumunským prezidentom Klausom Iohannisom počas pracovnej návštevy v Bukurešti.vyhlásil na spoločnej tlačovej konferencii v prezidentskom paláci Cotroceni. Výška týchto príspevkov však musí vyjsť zo vzájomnej zhody a konsenzu.Pellegrini vyzdvihol ambíciu Rumunska pokračovať v diskusiách o rozpočte Únie a dosiahnuť v rozhovoroch o ňom dohodu aj napriek nadchádzajúcim voľbám do Európskeho parlamentu.Premiér a prezident hovorili i o situácii po brexite. Bez ohľadu na výsledky brexitu sa zhodli na potrebe zabezpečiť dôstojné postavenie a budúcnosť občanov oboch krajín žijúcich v Británii i po jej vystúpení z Únie.S prezidentom prediskutovali i spoločné členstvo oboch krajín v Severoatlantickej aliancii (NATO). V oblasti transatlantickej spolupráce sú podľa hodnotenia Pellegriniho Rumunsko a Slovensko tradične blízkymi spojencami:Pellegrini sa s Iohannisom zhodli na tom, že Bukurešť a Bratislava by mali vzájomne koordinovať svoje nadchádzajúce predsedníctva - slovenské predsedníctva vo V4, OBSE a OECD a rumunské v Rade EÚ. Iba vtedy sa môžu dopracovať k efektívnym a účelným výsledkom.Prezident Iohannis pripomenul, že v Rumunsku stále prebieha reforma protikorupčnej politiky a ako zástanca boja proti korupcii verí, že jeho krajina je na správnej ceste. Povedal to na margo prebiehajúcich protivládnych a protikorupčných demonštrácií v krajine.Iohannis konštatoval, že vzťahy SR a Rumunska sú mimoriadne pozitívne vo všetkých oblastiach aj vďaka slovenskej komunite v Rumunsku a rumunskej komunite na Slovensku, ktoré sú dobre integrované.Premiér ešte pred tlačovou konferenciou s rumunským prezidentom Iohannisom rokoval v Paláci víťazstva s predsedníčkou tamojšej vlády Vioricou Dancilaovou. Pellegrini s delegáciou absolvuje v Bukurešti taktiež pracovný obed s premiérkou Dancilaovou, stretnutie s predsedom Poslaneckej snemovne Liviom Dragneom a predsedom Senátu Calinom Popescom-Tariceanom.V rámci oficiálnej návštevy Rumunska položí predseda vlády Pellegrini kyticu k buste Alexandra Dubčeka v parku pri kongresovej a koncertnej hale Sala Palatului v centre Bukurešti.(osobitná spravodajkyňa TASR Lucia Čarnecká)