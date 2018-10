PREMIÉR: S Afrikou musíme hovoriť o spolupráci, nie iba o migrácii

Na archívnej snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR - Adriána Hudecová Foto: TASR - Adriána Hudecová

Brusel 18. októbra (TASR) - Migračný tok oproti roku 2015 globálne poklesol o viac ako 95 percent, čo je dôkazom, že súbor opatrení, ktoré boli prijaté na zintenzívnenie ochrany vonkajších hraníc, funguje. Lídri EÚ to podľa slovenského premiéra Petra Pellegriniho skonštatovali v záveroch summitu EÚ, ktorý sa vo štvrtok skončil v Bruseli. Podľa predsedu vlády SR sa tiež úspešne darí bojovať i proti prevádzačom, darí sa likvidovať ich siete i lode, ktorých už bolo zničených niekoľko stoviek.Počty novo prichádzajúcich migrantov síce v globále klesajú, avšak kritická situácia teraz postupne vzniká v západnej časti Stredozemného mora, a teda od Maroka smerom do Španielska, priblížil Pellegrini.povedal. Ďalej priblížil, že naopak začal pôsobiť Egypt, pričom sa ukazuje, že z tejto krajiny do EÚ neprúdia žiadne lode - tamojšie úrady sú ich schopné zachytiť ešte vo svojich výsostných vodách.Neuspokojivý je podľa premiérových slov pre Úniu tiež systém návratov, resp. readmisie migrantov, ktorý nefunguje, ako by mal.povedal Pellegrini slovenským novinárom.povedal. Zároveň však zdôraznil, že Únia nechce svoju spoluprácu s africkými krajinami fixovať len na oblasť migrácie.dodal.Slovenský premiér tiež priblížil, že v otázke reformy dublinského systému nedošlo k žiadnej dohode.dodal Pellegrini.