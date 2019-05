Premiér sa bude zaujímať o to, ako napreduje rekonštrukcia internátov

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Bratislava 7. mája (TASR) – Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) sa bude v blízkej budúcnosti zaujímať o to, ako napreduje rekonštrukcia vysokoškolských internátov, na ktorú bolo vyčlenených 50 miliónov eur. Uviedol to v utorok po stretnutí so zástupcami Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ).povedal Pellegrini s tým, že sa spolu so ŠRVŠ dohodli na spoločnom stretnutí zástupcov z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva financií SR, ale aj rektorov a prorektorov jednotlivých univerzít. Podľa neho si je potrebné povedať, kde napreduje najrozsiahlejšia rekonštrukcia vysokoškolských internátov v histórii krajiny.Na rekonštrukciu internátov bolo vlani vyčlenených 50 miliónov eur.poznamenal Pellegrini.Predseda ŠRVŠ Bálint Lovász uviedol, že ŠRVŠ vníma pozitívne, že sa rekonštrukcia internátov začala.uzavrel Lovász.