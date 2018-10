PREMIÉR: SR a ČR majú nielen podobné úspechy, ale aj podobné problémy

Na snímke vľavo predseda vlády SR Peter Pellegrini a vpravo predseda vlády ČR Andrej Babiš počas otvorenia výstavy pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa a 25. výročia vzniku Slovenskej republiky, ktorá je súčasťou 60. ročníka Medzinárodného strojárskeho veľtrhu 1. októbra 2018 v Brne. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Brno 1. októbra (TASR) - Slovenská republika a Česká republika majú nielen podobné úspechy, ale aj podobné problémy. Povedal to v Brne v areáli Medzinárodného strojárskeho veľtrhu (MSV) slovenský premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) za účasti predsedu vlády ČR Andreja Babiša, ministrov hospodárstva SR a ČR Petra Žigu (Smer-SD) a Marty Novákovej, ako aj národných ministrov obrany. Uviedol to pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa a 25. výročia vzniku SR a ČR pri otvorení expozície SR a výstavy Československé priemyselné legendy, ako aj výstavy s názvom 100RIES – české a slovenské priemyselné legendy uplynulého storočia.priblížil vo svojom príhovore predseda vlády SR. Výstavy na MSV podľa jeho slov pripomenú mladým ľuďom, akým enormným vývojom prešli obe krajiny za posledné desaťročia, ako sa posunul vývoj a výskum, ako aj to, ako pokročil priemysel a výrobky.dodal Pellegrini.Podľa Babiša boli SR a ČR v spoločnom štáte 75 rokov.povedal český predseda vlády.zdôraznil Babiš. Na MSV sa podľa neho tento rok zúčastňuje 2600 vystavovateľov, z toho je 800 vystavovateľov z ČR. Český priemysel potrebuje podľa Babišových slov hlavne kvalitnú pracovnú silu a s tým súvisiacu reformu vzdelávania.Podľa Žigu má Slovensko veľkú tradíciu v oblasti strojárstva.priblížil. Na MSV sa zo Slovenska podľa neho zúčastňuje rekordných 107 vystavovateľov.poznamenal šéf MH SR.Podľa Novákovej majú obe krajiny skvelé priemyselné tradície, ktoré na tomto ročníku MSV v Brne prezentujú.doplnila Nováková.Slovenská republika je partnerskou krajinou 60. ročníka MSV . Výstavy sa realizujú s cieľom poukázať na vývoj a spoločnú česko-slovenskú priemyselnú históriu. Oficiálna expozícia Slovenska ako partnerskej krajiny je umiestnená do unikátneho pavilónu A1 z roku 1928, ktorý pri príležitosti 60. ročníka veľtrhu zjednotí pod svojou strechou stovky českých a slovenských príbehov, ikonických výrobkov, slávnych značiek a významných osobností. Na výstave sa zúčastňuje vyše 100 spoločností zo Slovenska. Expozíciu 100RIES pripravila agentúra SARIO v spolupráci s Veletrhy Brno.