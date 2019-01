Premiér: SR by mala zvládnuť spomalenie globálnej ekonomiky aj brexit

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. januára (TASR) - Prípadné spomalenie globálnej ekonomiky či tvrdý brexit by mala slovenská ekonomika zvládnuť. Vyhlásil to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.Rizikom pre globálnu ekonomiku je napríklad vývoj v Číne, ale aj prípadný tvrdý brexit. Premiér však upozornil na to, že pre Slovensko je projektovaný hospodársky rast, ktorý výrazne prevyšuje 4 %.vyhlásil premiér s tým, že možné spomalenie globálnej ekonomiky prichádza v čase, keď je nezamestnanosť najnižšia a hospodárstvo krajiny zaznamenáva jeden z najvyšších rastov.zopakoval premiér.Vláda tiež pripravuje opatrenia, aby bola krajina pripravená na všetky možné scenáre odchodu Veľkej Británie (VB) z Európskej únie (EÚ), teda pripravuje sa i na možný tvrdý brexit.myslí si Pellegrini. Na ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose totiž viaceré veľké firmy, ktoré podnikajú na Slovensku, premiérovi potvrdili, že sú spokojné so zamestnancami a chcú ďalej zostať na Slovensku.podotkol predseda vlády.V prípade neriadeného odchodu Británie z EÚ bude podľa Pellegriniho dôležité to, či dokáže krajina nahradiť výrobky, ktoré napríklad v súčasnosti dováža zo Slovenska.doplnil predseda vlády.Slovensko sa však bude snažiť pritiahnuť aj nových investorov.podotkol Pellegrini. O tie z Británie budú súperiť aj okolité štáty.upozornil premiér.Občania by tak nemali vôbec pocítiť ani dôsledky tvrdého brexitu.dodal premiér.