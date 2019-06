Premiér SR sa stretne s Putinom, pozve ho na oslavy 75. výročia SNP

Predseda vlády Ruskej federácie Dmitrij Medvedev a predseda vlády SR Peter Pellegrini počas stretnutia v Moskve, 5. júna 2019. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Moskva/Petrohrad 6. júna (TASR) – Slovenský premiér Peter Pellegrini odcestuje vo štvrtok z Moskvy do Petrohradu, kde sa v rámci svojej oficiálnej návštevy Ruskej federácie stretne v Konstantinovskom paláci v Kongresovom komplexe s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Okrem rokovania o strategických otázkach pozve premiér prezidenta aj na oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP), ktoré sa tento rok budú konať v Banskej Bystrici.Počas stredajšieho rokovania adresoval rovnaké pozvanie aj ruskému premiérovi Dmitrijovi Medvedevovi. Ten sa zaň poďakoval, vlastnú účasť nepotvrdil, avšak uviedol, že urobí všetko preto, aby na podujatí bolo Rusko zastúpené na vysokej úrovni.Na rokovaní s ruským prezidentom by sa za slovenskú stranu mali zúčastniť vrátane Petra Pellegriniho aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, minister hospodárstva Peter Žiga, slovenský veľvyslanec v Moskve Peter Priputen či poradca premiéra pre zahraničnú politiku Peter Kmec.Na ruskej strane by mal byť prítomný minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, prezidentov hovorca Dmitrij Peskov, minister priemyslu a obchodu Denis Manturov, poradca prezidenta pre zahraničné vzťahy Jurij Ušakov, ale aj minister energetiky Alexandr Novak.Rokovať by mali už o vopred avizovaných témach predovšetkým ekonomického charakteru, čo potvrdil v stredu aj šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák. Podľa neho sa premiérova návšteva Bieleho domu spred mesiaca nedá porovnať s tou prebiehajúcou oficiálnou v Ruskej federácii. Kým s americkým prezidentom Donaldom Trumpom rokovali prevažne o bilaterálnych vzťahoch, s ruským prezidentom Putinom pôjde predovšetkým o strategické a ekonomické otázky.uviedol Lajčák v stredu v Moskve.Lídri by mali hovoriť o tranzite plynu vzhľadom na výstavbu plynovodu Nord Stream 2, o dodávkach ruskej ropy taktiež v súvislosti s jej nedávnym znečistením, ale aj o palive pre slovenské jadrové zariadenia.Aktuálnou záležitosťou, ktorá bude predmetom rokovania premiéra Pellegriniho s ruským prezidentom, bude i medializovaná správa o záveroch okrúhleho stola, ktorý v ruskej Štátnej dume 30. mája organizovala frakcia komunistov. Jeho účastníci schválili vyhlásenie, ktorým apelujú na poslancov Štátnej dumy, aby podporili návrh zákona o udelení štatútu veterána aj príslušníkom ozbrojených síl Sovietskeho zväzu vyslaných v auguste 1968 do Československa v rámci vojsk Varšavskej zmluvy. Premiér aj rezort diplomacie už tento návrh odmietli.Dotknúť by sa mohli i otázky sankcií, Krymu, starostlivosti o bojaschopnosť slovenského nadzvukového letectva či skladovania plynu. Premiér Pellegrini avizoval už na stredajšej tlačovej konferencii s ruským partnerom, že. Kontrakt, ktorý bude zakrátko podľa premiéra uzavretý na základe rozhodnutia vlády SR, bude mať tiež objem okolo 100 miliónov eur.Slovensko slovami premiéra vidí veľký potenciál i v skladovaní plynu.konštatoval na stredajšej tlačovej konferencii.Stretnutie Petra Pellegriniho a Vladimira Putina je naplánované v Petrohrade v popoludňajších hodinách. Predstavitelia sa nestretli v Moskve, pretože predseda vlády SR prijal pozvanie vystúpiť okrem iných aj spolu s ruským prezidentom, s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom v hlavnom paneli petrohradského medzinárodného ekonomického fóra. Témou bude udržateľný rozvoj.(osobitná spravodajkyňa TASR Monika Himpánová)