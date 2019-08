Premiér: Stav ekonomiky budem sledovať, aby sme vedeli prijať riešenia

Na snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 15. augusta (TASR) – Slovensko musí vytrvať na prístupe dobrého a zodpovedného hospodára. Ako otvorená ekonomika bude totiž citlivo reagovať na dianie v Európe aj vo svete. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) to uviedol na sociálnej sieti v súvislosti s aktuálnym ekonomickým vývojom. Stav hospodárstva Slovenska bude podľa vlastných slov sledovať, aby mohli byť v prípade potreby prijaté riešenia.Predseda vlády skonštatoval, že správu o spomalení nemeckej aj slovenskej ekonomiky prijal so znepokojením. Nemecko je totiž najdôležitejším obchodným partnerom Slovenska, jeho pokles preto nie je pre SR dobrou správou.podotkol Pellegrini s tým, že situácia je mimoriadne nestabilná. Obchodné vojny medzi USA a Čínou či neustále odkladané podmienky brexitu podľa neho k pokoju na svetových trhoch neprispievajú.zdôraznil premiér.V druhom štvrťroku tohto roka vzrástol hrubý domáci produkt (HDP) na Slovensku v stálych cenách medziročne o 1,9 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu zverejneného Štatistickým úradom (ŠÚ) SR.Ako uviedol rezort financií, podľa aktuálnych výsledkov tak spomalil rast ekonomiky oveľa výraznejšie, ako sa predpokladalo, a to na úroveň 1,9 % namiesto očakávaných 3,5 %. Rozpočet na tento rok bol pritom podľa ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) postavený na raste na úrovni 4,5 %.Za spomalením rastu slovenskej ekonomiky v druhom štvrťroku tohto roka sú podľa Kamenického najmä externé faktory. Ak aktuálne spomalenie bude pokračovať v druhom polroku, situácia bude podľa ministra vážna. Pripustil aj ohrozenie cieľa vyrovnaného rozpočtu v tomto roku. Vyzval preto ministrov, aby začali šetriť.