Premiér: Stratifikácia mohla byť zneužitá v predvolebnom boji

Na snímke premiér Peter Pellegrini počas tlačovej konferencie po rokovaní vlády v Primaciálnom paláci v Bratislave 27. novembra 2019. Členovia kabinetu rokovali so zástupcami bratislavského magistrátu o riešení aktuálnych potrieb Bratislavy ako hlavného mesta SR. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. decembra (TASR) - Reforma nemocníc, tzv. stratifikácia, sa dostala do parlamentu až v posledných mesiacoch pred parlamentnými voľbami a vyvolala medzi viacerými poslancami obavy zo zneužitia v rámci predvolebného boja. Objavil sa tiež strach z rušenia nemocníc, poslanci preto zvažovali aj politické riziká. Myslí si to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), ktorého odpoveď k odmietnutiu stratifikácie na štvrtkovej Hodine otázok v pléne tlmočil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).Premiér si myslí, že ak majú byť zásadné zmeny v slovenskom zdravotníctve dlhodobo udržateľné, mali by byť prijaté širokým konsenzom, pričom stratifikácia v tejto fáze nemala šancu prejsť parlamentom.uviedol premiérove slová Raši.odôvodnil Raši a zopakoval, že stratifikácia zostáva kompletne pripravená pre novú vládu, pričom by chcel túto agendu otvoriť už na začiatku nového volebného obdobia, aby ju bolo možné čo najskôr spustiť.Vláda SR vzala v stredu (4. 12.) späť z rokovania parlamentu návrh reformy nemocníc. Hlasovanie o návrhu v parlamente sa opakovane odsúvalo, v stredu mali poslanci hlasovať o tom, či reformu posunú do druhého čítania. Predseda Smeru-SD Robert Fico opakovane hovoril, že jeho strana má k stratifikácii výhrady.V reakcii na stiahnutie návrhu ponúkla ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) svoju funkciu, Pellegrini si myslí, že by v nej mala ostať.