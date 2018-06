Premiér: Summit EÚ bude komplikovaný, v migrácii sa zrejme nezhodneme

Na archívnej snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Brusel 28. júna (TASR) - Už pred summitom EÚ sú náznaky, že lídri členských krajín nebudú schopní nájsť zhodu, a to prinajmenšom v otázke migrácie. Ešte pred začiatkom zasadnutia Európskej rady to v Bruseli vo štvrtok povedal slovenským novinárom predseda vlády SR Peter Pellegrini, ktorý očakáva, že summit budenadviazal Pellegrini a dodal, že postoj Slovenska v tejto veci je "nemenný".zdôraznil premiér.Myšlienku, že by krajiny, ktoré migrantov neprijmú, mohli prísť o časť eurofondov, považuje Pellegrini takisto za neprijateľnú. Tadeto podľa neho cesta nevedie auviedol a dodal, že pri eurofondoch by sme napríklad mohli skúsiť hovoriť o tom, ako si ktoré krajiny plnia svoje fiškálne záväzky.Pellegrini sa slovenským novinárom v Bruseli prihovoril po zasadnutí Strany európskych socialistov (PES), na ktorom sa zúčastnil ešte pred summitom EÚ. Následne odišiel na koordinačné stretnutie predsedov vlád V4 s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.