Premiér už má informácie na rozhodnutie o nákupe stíhačiek

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júla (TASR) – Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) už má k dispozícii všetky informácie na rozhodnutie ohľadom nákupu nadzvukového stíhacieho letectva. Uviedol to v stredu pri návrate zo Štrasburgu. Konkrétny termín, kedy bude vláda rozhodovať o nákupe stíhačiek, podľa Pellegriniho ešte stanovený nebol, malo by sa tak stať, buď na poslednom zasadnutí vlády pred letnými prázdninami alebo po nich.Premiér minulý týždeň odložil rozhodnutie v tejto veci, ktoré malo byť podľa uznesenia vlády zrealizované do 29. júna. Zdôvodnil to tým, že chce mať na stole všetky potrebné materiály a tiež dve porovnateľné ponuky od výrobcov švédskej stíhačky JAS-39 Gripen a americkej stíhačky F-16, ktoré sú v hre. Nové stroje majú nahradiť dosluhujúce ruské stroje Mig-29. „Už mám informácie, diskutoval som aj s Útvarom hodnoty za peniaze, hovoril som aj priamo s pánom ministrom obrany, hovoril som priamo už aj so zástupcami armády,“ ozrejmil teraz Pellegrini.O konkrétnych detailoch podľa neho zatiaľ nie je možné informovať, nakoľko sú zatiaľ všetky dokumenty vo vyhradenom režime.vysvetlil.doložil.Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) v stredu po zasadnutí vlády uviedol, že vláda by o investícii za viac ako miliardu eur mohla rozhodnúť ešte pred letnou prestávkou.vysvetlil.Materiál je na úrovni ministerstva schválený. V médiách sa objavila informácia, že Gajdoš vybral druhý z dvojice posudzovaných strojov, ktorými boli švédske Gripeny a americké F-16. Šéf rezortu to ani v stredu nechcel potvrdiť.ozrejmil.Celkovo má Slovensko záujem o kúpu 14 stíhacích lietadiel, ktoré majú nahradiť dosluhujúce ruské stroje MiG-29. V minulosti rokovalo ministerstvo obrany so švédskou vládou o prenájme lietadiel JAS-39 Gripen, súčasný minister Gajdoš k tomu pridal rokovania s vládou USA o nákupe strojov F-16. Namiesto prenájmu je v súčasnosti v hre kúpa nadzvukového stíhacieho letectva. Hodnota nákupu podľa plánov presiahne miliardu eur.