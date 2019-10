Premiér verí, že zmluvu na obnovu nemocnice podpíšu ešte tento rok

Na archívnej snímke predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Banská Bystrica 26. októbra (TASR) – Mesto pod Urpínom by malo byť v najbližších mesiacoch svedkom dobrých správ, pokiaľ ide o zdravotníctvo. Avizoval to počas tohto týždňa v rámci kontrolného dňa na stavenisku, ktorým sa rozširuje a modernizuje Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (SÚSCCH) v Banskej Bystrici, predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).zdôraznil premiér.Podľa neho zdravotníctvo v Banskobystrickom samosprávnom kraji, respektíve jeho koncové zariadenia, budú patriť k slovenskej špičke.dodal Pellegrini.Vláda ešte v januári tohto roka vyčlenila na rekonštrukciu Rooseveltovej nemocnice viac ako 100 miliónov eur. Ukončená by mala byť v roku 2023.Ako pripomenul Pellegrini a ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smeru-SD) v Banskej Bystrici, SÚSCCH smeruje od štátu finančná injekcia dva milióny eur, ktoré majú ísť najmä na nákup nových angiografov a ďalšie dovybavenie kardiocentra.konštatoval premiér.SÚSCCH v roku 2009 vyšetril vo svojich ambulanciách 31.000 pacientov, minulý rok to bolo už viac ako 48.000 pacientov. Nové centrum má za úlohu rozšíriť ambulantné činnosti a zriadiť pracovisko komputerovej tomografie a magnetickej rezonancie. V pôvodných priestoroch ústavu má vzniknúť pracovisko jednodňovej chirurgie a denný stacionár.