Premiér víta Kyseľovo rozhodnutie odstúpiť z funkcie

Premiér SR Eduard Heger (OĽANO) víta rozhodnutie štátneho tajomníka rezortu pôdohospodárstva Milana Kyseľa odstúpiť z funkcie. Informovala o tom jeho hovorkyňa Ľubica Janíková. Od ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO) bude premiér očakávať návrh na vymenovanie nového štátneho tajomníka.



Premiér považuje Kyseľovo odstúpenie za dôležité gesto, ktoré potvrdzuje, že presadzovanie správnej politickej kultúry myslí súčasná koalícia vážne. "Agrorezort je ťažko skúšaný a pre minulé vládne garnitúry bol len korisťou. Musíme dôsledne chrániť krehkú dôveru, ktorú si postupne získava nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodných inštitúciách," skonštatoval premiér.



Za odvedenú prácu Kyseľovi ďakuje a od Vlčana bude očakávať návrh na vymenovanie nového štátneho tajomníka.



O Kyseľovom rozhodnutí ponúknuť svoju funkciu ministrovi Vlčanovi informoval rezort pôdohospodárstva v utorok podvečer. Štátny tajomník sa tak rozhodol pre "mediálny lynč", ktorý sa na neho zniesol po tom, ako portál poľnoinfo.sk upozornil na podozrivé dotácie. Agrorezort mal podľa medializovaných informácií vyplatiť firme Rimanec, v ktorej Kyseľ pôsobil ako konateľ až do júna 2021, rekordných 4500 eur.

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Milan Kyseľ ponúkol svoju funkciu ministrovi Samuelovi Vlčanovi (nominant OĽANO). Urobil tak v reakcii na "mediálny lynč" posledných dní. Informoval o tom komunikačný odbor MPRV. Minister Vlčan sa mu poďakoval za prácu, ktorú na agrorezorte odviedol.



Komunikačný odbor rezortu tvrdí, že štátny tajomník svoje rozhodnutie odstúpiť predkladá po dôkladnom zvážení všetkých okolností k danej situácii. "Je to jeho osobné rozhodnutie, ako reakcia na bezprecedentné útoky, ktorým čelí on a jeho rodina," skonštatoval rezort.



Vlčan vníma Kyseľovo rozhodnutie ako prejav vysokej politickej kultúry. "Naša kontrola síce nezistila žiadne rozpory a pochybenie v procesoch, na ministerstvo sa však zniesla tvrdá kritika. Celá situácia sa navyše stala predmetom politického osočovania zo strany opozície a rôznych záujmových skupín, či jednotlivcov, ktorým nevyhovuje, že sa zo všetkých síl snažíme rezort očistiť od nánosov korupcie a netransparentnosti," okomentoval minister.



Preto Kyseľovo rozhodnutie chápe a ďakuje mu za prácu, ktorú na ministerstve odviedol. "Želám mu veľa síl do ďalšieho boja za malých a stredných farmárov, ktorí sa aj vďaka nemu po rokoch diskriminácie môžu nadýchnuť," uzavrel Vlčan.



Na Kyseľa sa zniesla vlna kritiky po tom, ako portál poľnoinfo.sk upozornil na podozrivé dotácie. Podľa medializovaných informácií malo MPRV vyplatiť firme Rimanec, v ktorej Kyseľ pôsobil až do júna 2021 ako konateľ, rekordných 4500 eur na ošípanú.

