Premiér víta, že členovia Smeru-SD chcú diskutovať o budúcnosti strany

Na archívnej snímke slovenský premiér Peter Pellegrini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. mája (TASR) - Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) víta výzvu na diskusiu o budúcnosti strany, ktorú iniciovali členovia strany z Košického kraja. Povedal to v stredu pred rokovaním vlády.Privítal by, ak by sa diskutovalo vo vnútri strany, iniciatívu však chápe.dodal.Niektorí okresní funkcionári Smeru-SD z Košického kraja žiadajú, aby sa Robert Fico a Robert Kaliňák vzdali funkcií a vyzývajú Petra Pellegriniho na kandidatúru za predsedu strany. Výzvu nespokojní členovia Smeru-SD zaslali predsedníctvu listom.