Premiér: Vláda plánuje podporiť národnostné školstvo

Výjazdové 113. rokovanie vlády SR v Medzilaborciach v utorok 3. júla 2018. Na snímke vľavo predseda vlády SR Peter Pellegrini diskutuje s obyvateľmi Medzilaboriec. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Medzilaborce 3. júla (TASR) - Vláda plánuje podporiť národnostné školstvo. Týkať sa to má aj malotriedok.vysvetlil pre novinárov premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) na utorkovom výjazdovom rokovaní vlády v Medzilaborciach.Podľa jeho ďalších slov to znamená, že malotriedne školy, ktoré vyučujú aj v rusínskom jazyku, budú naďalej podporované a vláda nebude tlačiť na ich uzavretie len čisto z ekonomických dôvodov.Ako nedávno pre TASR uviedol predseda Rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš, podľa oficiálnych štatistík sa k rusínskemu materinskému jazyku prihlásilo viac ako 55.000 ľudí. "Odhadujeme, že ten počet by mohol byť dva- aj trojnásobne vyšší," podotkol. K rusínskej národnosti sa prihlásilo podľa neho 33.000 obyvateľov.V okrese Medzilaborce funguje s vyučovacím jazykom rusínskym len materská škola v obci Čabiny, kde základnú školu pred dvoma rokmi z dôvodu nedostatku žiakov zrušili.