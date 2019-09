PREMIÉR: VLÁDA SA S PODNIKATEĽMI STRETNE PRED KAŽDÝM ZASADNUTÍM

Na archívnej snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Bratislava 19. septembra (TASR) – Vládni ministri zodpovední za podnikateľské prostredie by sa mali so zástupcami podnikateľov v najbližších mesiacoch stretávať pred každým zasadnutím parlamentu. Diskutovať by mali najmä o poslaneckých návrhoch zákonov, ktoré ovplyvňujú priemysel. Povedal to premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) po štvrtkovom rokovaní so zástupcami zamestnávateľských zväzov, Národnej banky Slovenska a vybraných ministrov, venovanému opatreniam na podporu ekonomiky.