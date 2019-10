Premiér: Vláda schválila historicky najvyššiu minimálnu mzdu

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 2. októbra (TASR) - Vláda schválila zvýšenie minimálnej mzdy na historickú hodnotu 580 eur z úrovne 520 eur. Vyhlásil to po rokovaní vlády premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Zvýšenie však nebolo na rokovaní vlády prijaté konsenzuálne. Premiér informoval, že ministri strany SNS a minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) sa pri hlasovaní o zvýšení minimálnej mzdy zdržali.skonštatoval premiér. Zamestnanci podľa neho potrebujú ochranu v podobe legislatívy.podotkol premiér.Podľa neho zvýšenie minimálnej mzdy na 580 eur predstavujeočakáva premiér.Ocenil aj konštruktívny dialóg o minimálnej mzde so zástupcami priemyslu, premiér však chápe aj požiadavky odborárov.dodal premiér.Minister práce Ján Richter (Smer-SD) podľa premiérových slov dostal úlohu, aby sa definovali príplatky za prácu v noci, sviatočnú a víkendovú prácu.uviedol v súvislosti s tripartitnými rokovaniami o minimálnej mzde Richter. Bude podľa neho zároveň zachovaná konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky.doplnil Richter, preto by podľa neho malo byť zachované poberanie dávky v hmotnej núdzi a mzdy.Prezident Konfederácie odborových zväzov SR Marián Magdoško skonštatoval, že odborári súdoplnil Magdoško. Zároveň uviedol, že podporuje poslaneckú novelu Smeru-SD o minimálnej mzde, ktorá má zaviesť vzorec jej určovania.zhodnotil Magdoško.