Premiér: Vláda urobí opatrenia v súvislosti s Chemkom Strážske

Bratislava 28. novembra (TASR) – Predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) si myslí, že vláda ešte do volieb stihne urobiť opatrenia v súvislosti s nájdenými nebezpečnými látkami v areáli bývalého štátneho podniku Chemko Strážske v okrese Michalovce. Uviedol to vo štvrtok po mimoriadnom rokovaní vlády v Bratislave.poznamenal premiér. Ako doplnil, ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) ho informovala o tom, že sú pripravení konať.Premiér poznamenal, že ak sa potvrdí, že odpad predstavuje vážne zdravotné riziko, platí jeho prísľub a vláda odpad zlikviduje na náklady štátu. Ako doplnil, situácia bola komplikovanejšia, pretože išlo o súkromné vlastníctvo a pozemky.uzavrel Pellegrini.V areáli bývalého štátneho podniku Chemko Strážske sa na jar našli v prevažne skorodovaných sudoch stovky ton toxického odpadu so zvyškami nebezpečných látok PCB, čo sú polychlórované bifenyly.