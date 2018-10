Premiér: Vlády by mali mať možnosť prehodnotiť nastavenie dôchodku

Peter Pellegrini, archívna snímka. Foto: TASR Milan Kapusta Foto: TASR Milan Kapusta

Bratislava 17. októbra (TASR) - Návrh ústavného zákona na zastropovanie dôchodkového veku na 64 rokov by mal počítať do budúcnosti aj s vývojom udržateľnosti verejných financií. Po skončení rokovania vlády to naznačil premiér Peter Pellegrini (Smer-SD), podľa ktorého by mohla existovať možnosť, že by vlády mohli v budúcnosti prehodnocovať nastavenie zákona.Vládny kabinet vzal na vedomie návrh ústavného zákona z dielne koaličných poslancov Smeru-SD s tým, že navrhuje mierne preformulovať niektoré ustanovenia. Prihliadať by však mal aj na vývoj verejných financií.skonštatoval Pellegrini.Takéto nastavenie by podľa premiéra mohlo poslanecký návrh ešte vylepšiť, pričom je presvedčený, že by to znamenalo ajAktuálne sa snaží Smer-SD diskutovať o tom, ako by mohli byť zvýhodnené ženy, resp. rodič vychovávajúci dieťa, ktorý by mohol odísť do dôchodku skôr. Je to aj jedna z podmienok opozície, ktorá však volá po konkrétnom nastavení v ústavnom zákone. "doplnil Pellegrini.Návrh ústavného zákona je aktuálne v parlamente v druhom čítaní. Na definitívne schválenie je potrebná ústavná väčšina.