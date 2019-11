Premiér: Výročie Nežnej revolúcie má na Slovensku a v Česku spájať

Český premiér Andrej Babiš (vpravo) a slovenský premiér Peter Pellegrini (vľavo) počas spoločného rokovania vlád Českej a Slovenskej republiky 11. novembra 2019 vo Valticiach. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Valtice 11. novembra (TASR) – Tridsiate výročie Nežnej revolúcie má na Slovensku i v Česku spájať a nie rozdeľovať. V úvodnom príhovore spoločného rokovania vlád Slovenskej a Českej republiky to v pondelok v českých Valticiach uviedol slovenský predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD).Zároveň zdôraznil, že spoločné rokovanie vlád sa koná na prahu týždňa, keď si oba národy pripomenú jeden z najdôležitejších medzníkov spoločnej histórie oboch krajín, a to 30 rokov od pádu železnej opony a znovunastolenia demokracie. "poznamenal slovenský predseda vlády.Český premiér Andrej Babiš vyzdvihol pretrvávajúce dobré vzťahy medzi oboma krajinami.poznamenal s tým, že je rád, že v rámci týchto osláv bude v Bratislave otvorený Český dom. Ten sa tak podľa jeho slov stane novým miestom pre stretávanie Čechov a Slovákov a tiež pre prezentáciu Českej republiky a jej kultúry či nadväzovanie obchodných kontaktov. Súčasne je rád, že výročie Nežnej revolúcie oslávia oba štáty spoločne. Pellegrini by sa podľa jeho slov mal zúčastniť na oslavách v nedeľu (17. 11.) dopoludnia a popoludní sa aj s českou delegáciou presunú do Bratislavy.Podľa Pellegriniho symbolickým i praktickým vyjadrením jazykovej a kultúrnej blízkosti sú aj spoločné rokovania vlád oboch krajín.povedal Pellegrini. Pripomenul, že oba národy prešli ťažkou transformáciou. "povedal slovenský premiér. Poznamenal, že aj napriek tomu, že Slovensko a Česko nie sú veľmoci, tak je potrebné navzájom udržiavať priateľstvo a dôveru.Babiš skonštatoval, že na pondelkovom stretnutí predstavitelia oboch vlád budú mať o čom diskutovať. Zdôraznil dôležitosť perfektného fungovania vzájomných vzťahov oboch štátov a tiež V4. Toto spojenie podľa neho v rámci Európy hrá stále väčšiu rolu.uzavrel Babiš.