Premiér: Zamestnávanie cudzincov sa má prerokovať v skrátenom konaní

Ilustračná snímka. Foto: TASR Daniel Veselský Foto: TASR Daniel Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) – Zjednodušenie dovozu pracovnej sily zo zahraničia je urgentný problém, preto vláda požiada Národnú radu (NR) SR, aby tento zákon prerokovala v skrátenom legislatívnom konaní. Uviedol to v utorok po rokovaní vlády premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). Podľa neho sa treba zaoberať aj rezervami, ktoré sú na slovenskom trhu práce. Zabezpečiť by to malo uznesenie o uplatnení marginalizovaných skupín na trhu práce.Priemysel má podľa predsedu vlády vážne problémy obsadiť voľné pracovné miesta.avizoval Pellegrini.Vláda v utorok prijala balík opatrení pre zjednodušenie zamestnávania ľudí z tretích krajín, ale aj uznesenie, ktoré sa týka opatrení na posilnenie uplatnenia marginalizovaných skupín na trhu práce." priblížil premiér.Pellegrini súčasne skonštatoval, že podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) sa má zaoberať negociáciou nového finančného rámca z európskych peňazí na účely financovania takej podpory zamestnávania. Minister práce Ján Richter (Smer-SD) má zároveň pripraviť ďalšie zmeny týkajúce sa úpravy poskytovania pomoci v hmotnej núdzi.uviedol premiér. Dodal, že Richter v pondelok (19. 11.) predložil pilotný projekt, v rámci ktorého by mali byť motivované veľké podniky, ktoré zamestnajú viac ako 50 Rómov. Tieto firmy majú byť sanované určitými finančnými výhodami.S týmto problémom podľa Pellegriniho súvisí aj vzdelanie, preto vláda požiadala ministerku školstva Martinu Lubyovú (nominantka SNS), aby najneskôr do septembra budúceho roka pripravila zákon, ktorým sa ustanoví od 1. septembra 2020 povinná predškolská výchova pre všetky deti jeden rok pred začatím povinnej školskej dochádzky.