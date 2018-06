Premiér: Závery summitu EÚ sú dobrou správou pre fungovanie Schengenu

Na snímke Peter Pellegrini. Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 29. júna (TASR) - Závery dvojdňových rokovaní summitu EÚ sú dobrou správou pre fungovanie Schengenu. Znížil sa tlak na potrebu zatvárať vnútorné hranice schengenského priestoru, skonštatoval predseda vlády SR Peter Pellegrini v piatok v Bruseli.Premiér zdôraznil, že závery summitu sa primárne sústreďujú na ochranu vonkajších hraníc Únie a na zámer vytvoriť vyloďovacie platformy v tretích krajinách pre migrantov, ktorí sa chcú dostať do Európy. Možnosť vytvorenia týchto platforiem má preskúmať Európska komisia a ich budovanie bude prebiehať v súčinnosti s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM).opísal situáciu. Dodal, že v tomto prípade budú kontrolované centrá pre migrantov vfinancované z rozpočtu EÚ, čo odľahčí finančnú záťaž týchto krajín. Pellegrini upozornil na význam slovalebo uvedené centrá by nemali fungovať ako doterajšie hotspoty, ktoré iba sústreďovali a registrovali migrantov, ale bude existovať možnosť migrantov kontrolovať, vypátrať a vynútiť ich návrat do domovskej krajiny v prípade, že nemajú nárok na právnu ochranu.Slovenský premiér priznal, že európski lídri ešte musia doriešiť situáciu, ak sa žiadatelia o azyl budú pýtať do konkrétnej krajiny EÚ. Viaceré členské krajiny v tomto smere žiadajú, aby sa tlak rovnomernejšie rozložil.Tieto zámery podľa jeho slov znížili riziká, ktoré ohrozovali fungovanie schengenského priestoru.skonštatoval Pellegrini a dodal, že to nám dáva šancu, aby sme aj naďalej ťažili z výhod, ktoré Schengen prináša.