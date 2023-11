Premiéra Fica zaujíma v zahraničných aktivitách Ázia a stredná Amerika, vycestuje len ak to bude mať význam (video)

Ambície v zahraničných aktivitách

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Prioritou je pracovná sila na Slovensku

16.11.2023 (SITA.sk) - Slovensko má rozpracované viaceré investičné projekty. Počas návštevy Ministerstva hospodárstva SR o tom informoval predseda vlády Robert Fico „Niečo je na stole, na niečom reálne teraz pracujeme. Máme rozpracované dve alebo tri veci, jedna bude mať pomerne rýchly spad, otázne je, či sa dohodneme na intenzite pomoci zo strany štátu. Budeme vás informovať, až keď to bude definitívne dohodnuté," vyhlásil premiér.Vyjadril sa aj k svojím ambíciám z hľadiska zahraničných aktivít. „Mňa bude veľmi zaujímať juhovýchodná Ázia a stredná Amerika. Ale ako tu stojím, tak vám prisahám, že mňa nikto nedostane na žiadnu cestu, ktorá bude výletom. Pôjdem len vtedy, už som uťahaný, keď to bude mať význam," skonštatoval.Veľký dôraz chce dať vláda podľa Fica aj na ekonomickú diplomaciu a podporovať nielen príchod zahraničných investorov na Slovensko, ale aj investície našich firiem v zahraničí.Počas návštevy rezortu hospodárstva rokoval predseda vlády s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou aj o probléme nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily.Vláda je podľa neho pripravená hovoriť s podnikateľmi o požiadavkách, ktoré majú. Slovensko sa podľa premiéra pravdepodobne nevyhne legálnej migrácií, v tejto oblasti však podniky narážajú na veľmi náročne povoľovacie konania.„Poveril som časť môjho tímu poradcov, aby okamžite začali pracovať na novom legislatívnom rámci, ako maximálne skrátiť lehoty, keď nejaká firma urgentne potrebuje zamestnancov a nevie ich zohnať na slovenskom pracovnom trhu," uviedol.Prioritou ale podľa neho musí byť nájsť pracovnú silu na Slovensku. V tejto súvislosti kritizoval aktuálnu štruktúru ponuky stredného a vysokého školstva. „Bude to treba trošku prispôsobiť," avizoval.