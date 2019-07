Premiéra hry Don Quijote začne kultúrny projekt v Bratislave

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Bratislava 10. júla (TASR) – Divadelnou inscenáciou Don Quijote na motívy románu Miguela de Cervantesa sa začne nový letný kultúrny cyklus s názvom Bratislavské divadelné noci. Premiéra bude v stredu o 20:30 na nádvorí Starej radnice Múzea mesta Bratislavy. Vo štvrtok sa uskutoční premiéra hry Ešte jeden zázrak.Obidve predstavenia budú mať niekoľko repríz až do 24. augusta. Tieto autorské projekty Túlavého divadla v réžii Jakuba Nvotu s anglickými titulkami ponúknu domácim aj zahraničným divákom špecifický pohľad do histórie.Podľa kultúrnej manažérky Jany Suraovej je komediálna fraška Ešte jeden zázrak výpravnou kostýmovou hrou s pesničkami, ktorá divákov zavedie do nočnej Bratislavy a Dómu sv. Martina.V predvečer kráľovskej korunovácie z obdobia Márie Terézie tu blúdia španielsky kráľovský agent s tajným poslaním, mladá a zmätená slovenská deva, manžel budúcej cisárovnej s krízou stredného veku a budúca cisárovná.Okolo nich sa objavuje všadeprítomný slovenský ľud, ktorý sa vtedy aj dnes na seba až príliš podobá. V hre účinkujú Štefan Martinovič, Lucia Hurajová, Daniela Šencová, Štefan Richtárech, Adela Mojžišová, Zuzana Kyzeková, Jakub Ružička a Martin Melo.Príbeh Don Quijote v podaní Kamila Žišku a Jakuba Nvotu je sen o romantickom hrdinovi, ktorý prenikne pod brnenie každého emóciám odolávajúceho diváka. Okrem veterných mlynov, splašených oviec, stredovekých pastorálií a rétorických kalambúr divákov v hre čaká prehľad všetkých falošných rytierov, ich mylných myšlienok a ideí za posledných 500 rokov ľudstva.Projekt Bratislavské divadelné noci ponúka novú príležitosť tvorcom v rámci scénického umenia, inšpiruje k originálnej tvorbe a vytváraniu autorských diel zameraných na tematiku Bratislavy a jej kultúrneho dedičstva. Prináša podnety k obnove histórie a kultúry tohto mesta prostredníctvom umeleckej tvorby s reflexiou pre domáce a zahraničné publikum.Predstavenia sa uskutočnia aj v prípade dažďa. Organizátori odporúčajú prísť s pršiplášťmi a nie s dáždnikmi, aby neprekážali vo výhľade. Partnerom podujatia je Múzeum mesta Bratislavy. Z verejných zdrojov ho podporili Bratislavský samosprávny kraj a Fond na podporu umenia.