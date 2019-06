Premiéri V4: Šéfom EK by nemal byť nikto zo špicenkandidátov

Na archívnej snímke zľava slovenský premiér Peter Pellegrini, český premiér Andrej Babiš, poľský premiér Mateusz Morawiecki a maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/DUNA/MTI Foto: TASR/DUNA/MTI

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 29. júna (TASR) - Premiéri krajín Vyšehradskej štvorky (V4) sa na piatkovom rokovaní v Prahe zhodli, že šéfom Európskej komisie (EK) by sa nemal stať nikto z takzvaných špicenkandidátov, informovala spravodajská televízia ČT24. Poznamenala, že k obsadeniu kľúčových únijných funkcií by malo dôjsť už na nedeľňajšom mimoriadnom zasadnutí Európskej rady.Český premiér Andrej Babiš (ANO) po schôdzke V4 uviedol:Podľa Babiša by nebolo dobré, ak by sa ani na nedeľňajšom summite nepodarilo vyriešiť obsadenie dôležitých postov.dodal Babiš.Medzitým nemecký denník Die Welt napísal, že kandidát Európskej ľudovej strany (EPP) v Európskom parlamente (EP) Manfred Weber sa nestane predsedom Európskej komisie. Podľa Die Welt sa na tom dohodli európski lídri na summite krajín skupiny G20 v japonskej Osake.O post šéfa EK sa zo špicenkadidátov uchádzajú aj Holanďan Frans Timmermans (za socialistov) a Dánka Margrethe Vestagerová (za liberálov).