Premiéri z EPP nesúhlasia s Timmermansom na čele Európskej komisie

Leo Varadkar na archívnej snímke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 30. júna (TASR) - Premiéri členských krajín Európskej únie združení v Európskej ľudovej strane (EPP) pred zasadnutím Európskej rady v nedeľu večer väčšinovo odmietli plán, v ktorom by sa ľudovci vzdali postu predsedu Európskej komisie v prospech socialistu Fransa Timmermansa. Uviedli to chorvátsky premiér Andrej Plenkovič a írsky premiér Leo Varadkar."Lídri EPP a predsedníctvo strany nepodporujú prezentovaný návrh," povedal Plenkovič, o ktorom sa hovorí ako o možnom kandidátovi na jednu z popredných pozícií v EÚ.Varadkar uviedol, že podľa väčšiny premiérov z EPP by sa strana nemala vzdať Komisie "bez boja".EPP sa stala víťazom májových volieb do Európskeho parlamentu, preto sa jej predstavitelia nazdávajú, že má nárok na post predsedu Európskej komisie.Plán s Timmermansom na čele exekutívy EÚ vzišiel z dohody nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, španielskeho premiéra Pedra Sáncheza a holandského premiéra Marka Rutteho s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom na summite G20 v japonskej Osake (28. - 29. júna). K dohode došlo po tom, čo sa nominácia špicenkandidáta EPP Manfreda Webera z Nemecka na post šéfa Komisie stala nepriechodnou cez niektorých kľúčových európskych lídrov vrátane Marcona.Bulharský premiér Bojko Borisov sa posťažoval, že šéfovia vlád štyroch krajín nemôžu rozhodovať za celú Úniu."Budú to dlhé a vyčerpávajúce rokovania," predpovedal Plenkovič.Očakáva sa, že v rokovania v Bruseli sa môžu natiahnuť do pondelka - ak vôbec príde k dohode.