Premiérka Dancilaová je po liste do Bruselu v paľbe opozičnej kritiky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bukurešť 20. augusta (TASR) - Ostrú kritiku rumunskej opozície vyvolal piatkový list premiérky Viorice Dancilaovej predsedovi Európskej komisie (EK) Jeanovi-Claudovi Junckerovi, v ktorom obhajovala policajný zásah voči viac ako 100.000 demonštrantom a samotnú demonštráciu označila za pokus o štátny prevrat.Líder rumunských liberálov Ludovic Orban obvinil predsedníčku vlády, že predložila vedeniu EK nepredstaviteľné lži. Jeho stranícky kolega Daniel Buda označil písomnosť dokonca zaNiekdajší premiér a eurokomisár Dacian Ciolos premiérke počas uplynulého víkendu odkázal, že dôstojnosť jej úradu vyžaduje jej neodkladnú demisiu, pretože sa zaplietla do pavučinyRumunský europoslanec Siegfried Muresan sa vyjadril, že ešte nikdy nezažil predsedu vlády, ktorý by o vlastnom ľude napísal toľko neprávd.Mimovládne organizácie vyčítali premiérke, že zatajila pred verejnosťou informácie o poznatkoch vyšetrovateľov dôvodov policajného násilia z 10. augusta, pretože tí zatiaľ nenašli žiadne indície ani príčiny, ktoré by zdôvodňovali policajný zásah.Vyšetrovanie orgánov prokuratúry a vojenskej prokuratúry však stále pokračuje. Až do nedele tam zaznamenali už takmer 300 trestných oznámení na postup policajných síl, 127 poškodených a očitých svedkov už vyšetrovatelia vypočuli, vyplýva z pondelkových informácií tlačovej agentúry APA.Ministerka vnútra Carmen Danová, ktorá sa ako prvá členka rumunskej vlády ospravedlnilainformovala, že polícia zadržala zatiaľ troch z údajných stoviek násilníkov, dvaja z nich sú futbaloví chuligáni.