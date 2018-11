Premiérka Mayová nestojí proti svojim kritikom osamotená

Na snímke britská premiérka Theresa Mayová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Frankfurt nad Mohanom 17. novembra (TASR) - Zo všetkých britských politických táborov sa na premiérku Theresu Mayovú valí kritika za jej návrh dohody s Bruselom o vystúpení krajiny z EÚ. Ministri odchádzajú z jej kabinetu a mnohí členovia konzervatívnej strany sa usilujú dosiahnuť premiérkin odchod z funkcie.Mayová však proti tejto silnej vlne odporcov nestojí osamotená. Šéfovia mnohých veľkých priemyselných spoločností ju podporujú. Veria, že sa jej napokon podarí dosiahnuť organizovaný odchod Británie z EÚ. Premiérku podporujú koncerny z oboch brehov kanálu La Manche. Sú medzi nimi Airbus, BMW aj Rolls-Royce.Minister financií Philip Hammond v stredu kontaktoval prostredníctvom telekonferencie asi 100 vplyvných britských manažérov. Žiadal ich o podporu navrhovanej dohody.Šéf Airbusu Tom Enders hodnotil návrh akov rozvode. Firma zamestnáva na ostrovoch takmer 14.000 osôb. Podobne pozitívne sa vyjadrilo aj vedenie nemeckého koncernu BMW. Plánovaný odchod Británie by bol podľa Warrena Easta, šéfa Rolls-Royce, v každom prípade lepší než tvrdý brexit.Predstavitelia týchto koncernov sa obávajú, že brexit bez dohody by narušil plynulú dodávku komponentov, ktoré závody v Británii potrebujú na zachovanie plynulosti výroby. Ak by sa totiž zaviedli colné kontroly, pred hraničnými priechodmi by sa vytvárali viackilometrové kolóny kamiónov a dodávky komponentov by neprichádzali včas.Ďalšia skupina manažérov podľa portálu denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung podporuje nové referendum o brexite. Medzi nimi je aj Justin King. Predpokladá, že by sa v ňom vyslovila väčšina za zotrvanie krajiny v EÚ.povedal bývalý predseda správnej rady obchodného reťazca Sainsbury’s. King dodal:Aj z politických kruhov sa čoraz silnejšie ozýva volanie po druhom referende. Premiérka Mayová je však rozhodne proti.