Premiérov V4 znepokojil posun rokovaní s Albánskom a S. Macedónskom

Na snímke zľava slovenský premiér Peter Pellegrini, český premiér Andrej Babiš, poľský premiér Mateusz Morawiecki a maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR/MTI Foto: TASR/MTI

Brusel 16. októbra (TASR) – Premiéri krajín Vyšehradskej skupiny (V4) vyjadrili v liste predsedovi Európskej rady Donaldovi Tuskovi znepokojenie v súvislosti s utorkovým posunutím otvorenia prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom. Vyplýva to z dokumentu, ktorý TASR poskytol Úrad vlády SR.Rada EÚ pre všeobecné záležitosti mala v utorok rozhodnúť o otvorení prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom, čo sa však nestalo, uvádza sa v liste premiérov ČR, SR, Maďarska a Poľska - Andreja Babiša, Petra Pellegriniho, Viktora Orbána a Mateusza Morawieckého.píšu premiéri a pripomínajú, že tieto rokovania sú len prvým krokom v dlhom a náročnom procese. V tomto štádiu je podľa predsedov vlád jasné, že väčšina členských krajín a inštitúcií EÚ je ochotná oceniť záväzky Albánska a Severného Macedónska a intenzívnejšie spolupracovať s týmito balkánskymi krajinami na ich ďalšej európskej ceste.Severné Macedónsko aj Albánsko dosiahli podľa premiérov významný pokrok - potvrdený aj Európskou komisiou (EK) - zavedením komplexných reforiem v domácej politike a aj pokrok v oblasti zlepšenia vzťahov so svojimi susedmi.uvádzajú premiéri. Predsedovia vlád podľa svojho spoločného vyhlásenia súhlasia s dezignovanou predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou v tom, že "EÚ by mala vystupovať viac geopoliticky a presadzovať svoje záujmy v globálnom meradle rozhodnejšie".Ďalší posun v prijatí pozitívnych rozhodnutí spôsobí podľa premiérov vážne zhoršenie stability v regióne západného Balkánu a do veľkej miery obmedzí schopnosť EÚ zaujať aktívnu úlohu vo svojom susedstve.uvádzajú premiéri.vyzývajú premiéri v súvislosti s tohtotýždňovým zasadnutím Európskej rady, známom ako summit EÚ.dodáva sa v liste.