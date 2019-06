Premiérové Svetové plážové hry sa uskutočnia v Katare

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lausanne 14. júna (TASR) - Dauha vymenila americké San Diego a usporiada prvé Svetové plážové hry. Katarská metropola zároveň privíta výročný kongres Asociácie národných olympijských výborov (ANOC).píše sa v stanovisku organizácie. Súťaže v 14 športoch sa uskutočnia od 12. do 16. októbra, po nich sa odohrá dvojdňový kongres ANOC.Premiérové plážové hry malo pôvodne organizovať San Diego, no to svoju kandidatúru stiahlo v máji pre finančné problémy. Informovala agentúra AP.