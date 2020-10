Premiéru novej bondovky znova odložili, Nie je čas zomrieť ovplyvnil koronavírus

Premiéru pôvodne presunuli na november

3.10.2020 (Webnoviny.sk) - Uvedenie nového filmu o agentovi 007 Jamesovi Bondovi znova odložili. Pre následky pandémie ochorenia COVID-19 na kinopriemysel jeho distribúciu presunuli až na apríl 2021.Dvadsiata piata bondovka Nie je čas zomrieť sa mala dostať do širokej distribúcie tento rok v apríli.Stala sa však jednou z prvých hollywoodskych snímok, ktorých distribúciu ovplyvnil koronavírus, pričom jej premiéru presunuli na november. Filmové spoločnosti MGM, Universal a producenti snímky Michael G. Wilson a Barbara Broccoli v piatok na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter oznámili, že film po novom plánujú celosvetovo uviesť do kín 2. apríla 2021.Hlavného hrdinu novej bondovky, ktorú režíroval Cary Joji Fukunaga, opäť stvárni Daniel Craig . Vo filme sa ukážu aj Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Ben Whishaw, Naomie Harris, Léa Seydoux, Jeffrey Wright, Rami Malek, Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana de Armas, David Dencik alebo Lashana Lynch.Štúdio Universal v súvislosti s Bondom presunulo aj deviatu časť zo série Rýchlo a zbesilo, namiesto plánovaného 2. apríla 2021 by sa mal film dostať do kín 28. mája.V uplynulých týždňoch k podobným krokom pristúpili aj ostatné veľké filmové štúdiá. The Walt Disney Company minulý týždeň napríklad na budúci rok presunula marvelovku Black Widow či muzikál West Side Story od Stevena Spielberga.Niektoré očakávané filmy, ako napríklad Wonder Woman 1984 či Smrť na Níle majú stále naplánované uvedenie do kín ešte tento rok.