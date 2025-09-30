|
Prémiový sedan Hongqi H5 môže byť ešte luxusnejší. Na Slovensko teraz prichádza aj s vyššou výbavou Deluxe
Tá oproti základnej výbave Comfortable pridáva napríklad panoramatické kamery, Full LCD prístrojový panel pred vodičom, bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu alebo interiér z pravej kože. Hongqi H5 ...
30.9.2025 (SITA.sk) - Tá oproti základnej výbave Comfortable pridáva napríklad panoramatické kamery, Full LCD prístrojový panel pred vodičom, bezdrôtové nabíjanie mobilného telefónu alebo interiér z pravej kože. Hongqi H5 DELUXE naďalej poháňa prepĺňaný dvojliter s 8-stupňovou automatickou prevodovkou a výkonom 160 kW.
Zákazníci hľadajúci elegantný sedan s prémiovou výbavou, teraz budú mať na výber z viacerých možností. Popri aktuálne predávanom Hongqi H5 vo verzii Comfortable so základnou cenou 39 990 eur, totiž slovenskí predajcovia značky do ponuky zaraďujú aj jeho vyššiu verziu DELUXE za 42 900 eur s DPH.
Obe verzie poháňa 2-litrový turbomotor s výkonom 160 kW a maximálnym krútiacim momentom 340 Nm, ktorý je cez 8-stupňovú automatickú prevodovku spriahnutý s prednou nápravou. Aj vďaka start-stop systému dosahuje spotrebu 6,6 l/100 km podľa metodiky WLTC.
Nová, vyššia výbava DELUXE sa v interiéri vyznačuje sedadlami z pravej kože namiesto syntetickej. V oboch verziách sú sedadlá vyhrievané, s možnosťou príplatku za ventilovaný predný rad. V prípade DELUXE je kreslo vodiča nastaviteľné až v 12 smeroch namiesto 8 a dostáva funkciu pamäťového systému s možnosťou uloženia nastavených pozícií.
Rovnako tak sa mení prístrojový panel, kde segmentový LCD displej nahrádza Full LCD panel.
Pasažieri si budú môcť užívať bohatší systém mnohofarebného vnútorného osvetlenia, ktorý sa okrem priestoru pre nohy a kľučky rozšíril aj na palubnú dosku, výplne dverí a stredovú konzolu, kde pribudla 15-wattová bezdrôtová nabíjačka pre mobilný telefón. Komfort posádky zlepšuje aj ionizátor vzduchu generujúci záporne nabité častice, ktoré na seba dokážu viazať prach, peľ či iné nečistoty a znižujú tak ich koncentráciu v interiéri.
Hoci obe verzie ponúkajú Full LED svetlá, tie vo verzii DELUXE k inteligentnému prepínaniu medzi stretávacím a diaľkovým režimom pridávajú aj automatické nastavovanie výšky a osvetľovanie zákrut hmlovými svetlami. Súčasťou balíka je tiež osvetlenie nástupného priestoru dverí.
Vonkajšie zmeny dopĺňajú väčšie 18-palcové kolesá a bohatší systém s dvomi novými kamerami vpredu a dvojicou bočných kamier, vďaka ktorým parkovací asistent na stredovom displeji dokáže vykresliť plný 360-stupňový záber okolo vozidla.
Výbava DELUXE tak ešte viac rozširuje prémiovú špecifikáciu takmer 5-metrového (4 985 mm) Hongqi H5 s rázvorom 2 920 mm.
Už v základe sa však zákazníci môžu spoľahnúť napríklad na bočné airbagy vrátane kolenného airbagu vodiča, systém upozorňujúci na vozidlá v mŕtvom uhle, systém autonómneho núdzového brzdenia, adaptívny tempomat s možnosťou zmeny jazdných pruhov či ťažné zariadenie.
Štandardom je bezkľúčové odomykanie aj štartovanie, panoramatická strecha a veľký multimediálny stredový displej s podporou Android Auto a Apple CarPlay, doplnený audiosystémom s 8 reproduktormi od známej značky Dynaudio a viacerými USB-A aj USB-C portami pre nabíjanie techniky na palube.
Hongqi H5 vo výbave Comfortable alebo DELUXE je na Slovensku možné objednať u ktoréhokoľvek z 9 autorizovaných predajcov a servisov po celom Slovensku.
