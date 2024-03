Premlčacia lehota sa pri niektorých trestných činoch opäť upraví, Čaputová podpísala novelu Trestného zákona

Platiť budú doterajšie lehoty

Rozprava skrátená na 12 hodín

12.3.2024 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala vládnu novelu Trestného zákona , ktorou sa premlčacia lehota pri niektorých trestných činoch opäť upraví. Poslanci parlamentu ju jednomyseľne schválili 28. februára, hlasovalo za ňu 136 zo 136 prítomných poslancov. Národná rada SR zároveň zmeny prerokovala zrýchlene a do platnosti vstúpia 15. marca. Dĺžka premlčacej lehoty bude opäť 20-ročná pri trestných činoch proti životu, zdraviu, slobode, ľudskej dôstojnosti či rodine a mládeži. Koaliční poslanci prvú zmenu premlčacích lehôt pri týchto trestných činoch skrátili z 20 na 10 rokov 8. februára, keď schválili rozsiahlu novelu trestných kódexov.„Pri týchto trestných činoch sa budú uplatňovať doterajšie premlčacie doby, a to najmä dvadsaťročná doba v prípade zločinov, za ktoré Trestný zákon dovoľuje uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby najmenej 10 rokov. Medzi takéto zločiny patrí najmä vražda, zabitie, ublíženie na zdraví, hrubý nátlak, zavlečenie do cudziny, znásilnenie, sexuálne násilie, sexuálne zneužívanie, týranie blízkej osoby a zverenej osoby, obchodovanie s ľuďmi, únos a výroba detskej pornografie,“ uvádza sa v predloženom materiáli.Vláda Roberta Fica Smer-SD ) je však presvedčená o tom, že premlčacie lehoty na 10 rokov za tieto trestné činy by boli postačujúce.„V určitých prípadoch však môže nastať situácia, že tieto doby môžu byť nedostatočné, a preto vláda vyhovuje spoločenskej objednávke,“ odôvodňuje sa v predloženom materiáli.Rozprava k zmene Trestného zákona bola skrátená na 12 hodín v prvom i druhom čítaní. Stanovený čas bol prerozdelený medzi všetky parlamentné politické strany. Parlament začal o skrátenom legislatívnom konaní k novele rokovať v utorok 27. februára naobed, rozprava k bodu bola na návrh predsedu parlamentu Petra Pellegriniho o dve hodiny predčasne ukončená po tom, ako vystúpili písomne prihlásení zástupcovia všetkých opozičných poslaneckých klubov.„Každá politická strana mohla vyjadriť svoj názor,“ povedal Pellegrini. Novelu Trestného zákona zároveň ešte v utorok večer stihli posunúť do druhého čítania. Rozprava k druhému čítaniu sa začala v stredu 28. februára ráno, zároveň v tento deň bola novela kompletne odobrená.