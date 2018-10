Preneste si úvery a môžete získať späť až 1 200 € so sadzbou od 4,9 %

Foto: SLSP Foto: SLSP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. október (OTS) -Slovenská sporiteľňa je dlhodobo lídrom na trhu so spotrebnými úvermi, jej podiel v nových pôžičkách stále prekračuje 30-percentnú úroveň. Pri úvere od najväčšej banky pritom nepotrebujú Slováci navštíviť pobočku, úver si môžu vybaviť z pohodlia svojej obývačky. Ak sú klientom sporiteľne, tak cez Georgea môžu mať peniaze na svojom účte aj do 10 minút. Úver si vedia online vybaviť rýchlo aj neklienti Slovenskej sporiteľne.vraví Ján Bača, vedúci oddelenia retailových úverov Slovenskej sporiteľne.• od 300 až do 30 000 eur,• úrok už od 5,90 % ročne, pri refinancovaní od 4,90 %,• za každých 500 prenesených eur získa klient odmenu 20 eur,• bez poplatkov za spracovanie a za predčasné splatenie, aj za mimoriadnu splátku,• bez ručiteľa, bez zabezpečenia, bez dokladovania účelu,• nemenná výška úrokovej sadzby počas celej doby splatnosti,• okamžité poskytnutie po podpise zmluvy a splnení podmienok banky.