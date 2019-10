Prepad exportu výrazne znížil v auguste obchodný prebytok Írska

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dublin 15. októbra (TASR) - Obchodný prebytok Írska v auguste výrazne klesol. Dôvodom je prudký pokles vývozu, pričom dovoz zaznamenal mierny rast. Uviedol to v utorok írsky štatistický úrad.Prebytok v obchode s tovarom dosiahol v auguste 4,68 miliardy eur, zatiaľ čo v júli predstavoval 6,50 miliardy eur. Export klesol medzimesačne o 13 %, zatiaľ čo dovoz sa o 0,4 % zvýšil.V medziročnom porovnaní sa vývoz zvýšil o 2 %, naopak, dovoz o 10 % klesol. Výsledkom bol medziročný rast obchodného prebytku. Zatiaľ čo v tohtoročnom auguste to bolo 4,68 miliardy eur, v auguste minulého roka predstavoval prebytok 3,59 miliardy eur.Inak sa vyvíjal vývoz do Británie, ktorá sa pripravuje na odchod z Európskej únie. Export do kľúčovej krajiny pre ekonomiku Írska v auguste medziročne klesol o 4 %.