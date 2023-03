Prepadnuté hlasy malých demokratických strán pomôžu mafii, tvrdí Šipoš

7.3.2023 (SITA.sk) - Predseda poslaneckého klubu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Michal Šipoš verí, že sa poverenému premiérovi Eduardovi Hegerovi podarí spojiť všetky menšie demokratické strany, a to hlavne Kresťanskodemokratické hnutie a stranu Aliancia Ich hlasy by podľa Šipoša vo voľbách prepadli a pomohli by tak mafii a extrémistom. Šipoš to uviedol na svojej sociálnej sieti po tom, čo Heger v noci na sociálnej sieti oznámil svoj odchod z OĽaNO „Heger sa definitívne rozhodol pre vlastnú politickú cestu. Jeho rozhodnutie beriem na vedomie a zároveň mu ďakujem za všetko pozitívne, čo pre hnutie OĽaNO, ako aj pre celé Slovensko urobil," doplnil Šipoš s tým, že on bude pod vlajkou OĽaNO aj naďalej pokračovať v boji proti korupcii a za lepšie Slovensko.„Čaká nás príprava na kľúčový zápas o zachovanie právneho štátu. Ideme naplno a sústredíme sa len na jeden cieľ - znovu poraziť mafiu," uzavrel.