Prepitné by mohlo byť oslobodené od daní, poslanci Sme rodina predložia návrh na zmenu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.8.2020 - Oslobodenie prepitného od daní má podporu ministerstva práce aj dopravy. Uviedli to tento týždeň na brífingu poslanci hnutia Sme rodina Martin Borguľa a Ľuboš Krajčír.Poslanci spoločne predložia budúci týždeň na rokovanie Koaličnej rady návrh na zmenu zákona, ktorý má za cieľ zavedenie transparentného, vyváženého a zákonom ošetreného modelu obslužného, ktoré bude oslobodené od daní."Týmto zákonom chceme pomôcť čašníkom v čase koronakrízy. Mzdy sú v gastrobiznise nízke a tringelty sú veľkou časťou výplat zamestnancov v tomto sektore. Boli by sme radi, keby sa táto novela zákona dostala do parlamentu už na septembrovej schôdzi," ozrejmili poslanci NR SR z hnutia Sme rodina.