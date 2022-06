Preplácanie faktúr pre Strabag prebieha štandardne, uviedla Remišová v súvislosti s podielom Deripasku

Projektom, kde je dodávateľom spoločnosť Strabag, boli štandardne preplácané faktúry. Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) o tom informovala v súvislosti s menšinovým podielom ruského oligarchu Olega Deripasku v rakúskom koncerne Strabag.

Podľa vicepremiérky nie je dôvod ani u prijímateľov na paniku.

„Projekty sa implementujú tak ako doteraz, faktúry sa preplácajú tak ako doteraz. Posledné faktúry boli preplácané pred pár týždňami z projektov, kde figurovala mimochodom aj dotknutá firma,“ povedala v stredu Remišová po rokovaní vlády.

15.6.2022 (Webnoviny.sk) -Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) predtým informoval, že nie sú žiadne dôvody na vylučovanie Strabagu zo stavebných zákaziek financovaných z európskych zdrojov. „Nedeje sa to nikde v Európe," povedal k podielu Deripasku v Strabagu.„Nie je koncovým užívateľom výhod, bola mu vypovedaná syndikátna zmluva. Čiže nie sú žiadne dôvody na to, aby Strabag bol vylučovaný z eurofondových zákaziek," uviedol Doležal.Remišová v polovici marca tohto roka povedala, že Strabag pre podiel Deripasku by mohol mať problém so získaním verejných zákaziek na Slovensku.Informovala o tom v spojitosti s novelou zákona o verejnom obstarávaní, ktorá by mala umožniť vláde obmedziť účasť napríklad ruských firiem či vlastníkov v tendroch. Dôvodom je vojenská agresia Ruska proti Ukrajine.„Pán Deripaska je na sankčnom zozname Európskej únie. Môj osobný názor je, určite by mal mať problém aj na Slovensku čerpať verejné zdroje. Samozrejme, bude to rozhodnutie vlády,“ uviedla Remišová pred tromi mesiacmi.Za problém pri zisťovaní majiteľov firiem označila to, že v registri konečných užívateľov výhod nie sú zapísaní vlastníci s menším podielom.„Napríklad, pán Deripaska, ktorý sa nachádza v Strabagu, v registri konečných užívateľov výhod nefiguruje. Robíme všetko preto, aby v rámci našich dostupných nástrojov a informácií, ktoré ako rezort máme, sme si spravili audit a následne podnikneme ďalšie kroky,“ podotkla vicepremiérka.