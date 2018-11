Prepravná služba pomáha pri zdravotných komplikáciách a znižuje aj sociálnu izoláciu

Spoločnosť Kaufland

Minulý rok sa taktiež vďaka tomuto projektu podarilo zakúpiť rovnako päť nových vozidiel a v súčasnosti sa tak postupne buduje menšia sieť po Slovensku, vďaka ktorej sa prepravná služba stáva čoraz atraktívnejšou. "Sme veľmi radi, že v tomto ročníku môžeme opäť prispieť 5-timi novými vozidlami. Vďaka nim sa podarí rozbehnúť túto sociálnu terénnu službu SČK v Žiline a Bratislave, a zároveň rozšíriť už existujúcu službu v Banskej Bystrici, Poprade a Leviciach," hovorí Lucia Langová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko.Prepravná služba je sociálna terénna služba, vďaka ktorej SČK prispieva k znižovaniu izolácie ľudí, ktorí inak nemajú možnosť vyjsť z domu a pomáha im v tom, aby boli opäť spoločensky aktívni. Častokrát uľahčuje rodinným príslušníkom starostlivosť o nevládneho staršieho člena rodiny, či aj mladšiu osobu so zdravotným postihnutím. "Táto služba nie je len o pomoci chorým, ale pomáha vyriešiť aj zdanlivo jednoduché situácie - napríklad pomoc pre členov rodiny, ktorí sú zamestnaní a nie vždy si vedia zobrať dovolenku či vybaviť pre rodinného príslušníka prevoz tam, kam potrebuje alebo pomoc mamičkám s chorými deťmi. V regiónoch, v ktorých je prepravná služba dostupná, si ju ľudia nevedia vynachváliť, najmä keď objavia, aké široké je spektrum pomoci, ktoré poskytuje," vysvetľuje benefity terénnych sociálnych služieb Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka SČK.Aktuálne je prepravná služba aktívna v 10 spolkoch SČK a pokrýva potreby cca 3 800 klientov. Najčastejšie je služba využívaná na prevoz k lekárom, pravidelné rehabilitácie, masáže, prevoz do kúpeľov či na prevoz onkologických pacientov. "Sú to však naozaj aj bežné úkony, ako napríklad odvoz na nákup, návšteva notára, úradu práce či kaderníka. Mladí ľudia na vozíku sú za podobné služby taktiež veľmi vďační, pretože vďaka nim sa dostanú na kultúrne podujatia, prípadne do školy. Využívajú ju aj ľudia z obcí, kde je veľmi nepravidelná mestská doprava, prípadne zlé cesty a kopcovitý terén, či starší ľudia alebo občania na vozíku, bez auta a rodinných príslušníkov, ktorí nie sú schopní využívať pre svoje potreby iné dopravné prostriedky," dopĺňa Zuzana Rosiarová.Prepravnú službu si klienti SČK hradia, nie je bezplatná, no často je spolufinancovaná mestom, obcou, či zazmluvnenými zariadeniami sociálnych služieb.Spoločnosť Kaufland patrí k lídrom medzi obchodnými reťazcami a v súčasnosti prevádzkuje viac ako 1230 samoobslužných obchodných domov v Nemecku, Českej republike, Poľsku, Chorvátsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Prvý obchodný dom otvoril Kaufland v roku 2000 v Poprade a doteraz otvoril na území Slovenska spolu 65 prevádzok.Obchodné domy Kaufland ponúkajú rôznorodý sortiment a atraktívne privátne značky. To, že Kaufland patrí medzi top značky na slovenskom trhu dokazujú aj ocenenia Najzamestnávateľ roka v kategórii obchod a služby (2016), Slovak Superbrands Award (2015, 2016, 2017, 2018), Najdôveryhodnejšia značka (2016, 2017) a Zodpovedný predajca (2016). Spoločnosť Kaufland je generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) a PRO-HOKEJ a.s. V rámci spoločenskej zodpovednosti je okrem iných aj dlhoročným partnerom Slovenského Červeného kríža. Dôležitým faktorom je aj ochrana životného prostredia a rôzne ekologické projekty, ktoré firma realizuje. Viac informácií na: www.kaufland.sk