Prepúšťanie zamestnancov so zdravotným postihnutím bude od apríla jednoduchšie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.2.2022 (Webnoviny.sk) - Od apríla tohto roka sa zjednoduší proces prepustenia zamestnanca so zdravotným postihnutím. Kým v súčasnosti má úrad práce a sociálnych vecí lehotu 30 až 90 dní na to, aby odsúhlasil výpoveď zamestnanca so zdravotným postihnutím, po novom na to bude mať úrad práce len sedem pracovných dní.Vyplýva to z novely Zákonníka práce od poslancov za hnutie OĽaNO, ktorú vo štvrtok schválil parlament.„V súčasnosti môže trvať prepustenie zamestnanca so zdravotným postihnutím až pol roka," upozornil poslanec za hnutie OĽaNO Dominik Drdul. Podľa neho ide o neprimeraný zásah štátu do pracovnoprávnych vzťahov.Súčasná právna úprava podľa poslanca za hnutie OĽaNO nechráni zdravotne postihnutých pred výpoveďou, ale, naopak, "chráni" ich pred pracovným pomerom. Ak úrad práce po novom do siedmich pracovných dní nezaujme stanovisko k výpovedi, bude sa to považovať za súhlas s výpoveďou pre zdravotne postihnutého zamestnanca.Nová právna úprava sa bude vzťahovať len na tie pracovné pomery, ktoré vzniknú po 1. apríli tohto roka. Ľahšie prepustenie zamestnanca so zdravotným postihnutím sa tak nebude dať využiť pri existujúcich pracovných pomeroch.