Prepustenie Haščáka z väzby vyvoláva otázky. Najvyšší súd uverejnil dôvody svojho rozhodnutia

Peniaze za spis Gorila

Sťažnosť voči rozhodnutiu





Jaroslava H. zatkla



ŠTS rozhodol o jeho väzobnom stíhaní, voči ktorému podal Jaroslav H. sťažnosť. Najvyšší súd jeho sťažnosti vyhovel a vo štvrtok 7. januára rozhodol, že obvinený bude stíhaný na slobode.



Jaroslava H. zatkla Národná kriminálna agentúra (NAKA) 1. decembra 2020. Vyšetrovateľ ho obvinili z trestných činov legalizácie príjmov z trestnej činnosti a korupcie.ŠTS rozhodol o jeho väzobnom stíhaní, voči ktorému podal Jaroslav H. sťažnosť. Najvyšší súd jeho sťažnosti vyhovel a vo štvrtok 7. januára rozhodol, že obvinený bude stíhaný na slobode.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.2.2021 (Webnoviny.sk) - Orgánom činným v trestnom konaní sa v prípade obvineného finančníka Jaroslava H. nepodarilo zabezpečiť dôkazy v takom množstve a kvalite, aby bolo preukázané, že sa dopustil trestnej činnosti tak, ako mu je kladené za vinu.V anonymizovanom uznesení o prepustení obvineného z väzby to konštatuje Najvyšší súd SR (NS SR). Podľa vzneseného obvinenia poskytol Jaroslav H. sumu 194 765 eur za získanie dokumentov, ktoré boli v Slovenskej informačnej službe evidované ako „Dôverné" a označené ako spis Gorila Finančné prostriedky boli podľa orgánov činných v trestnom konaní v období rokov 2006 až 2008 v spolupráci s obvinenými bývalými príslušníkmi Slovenskej informačnej služby vyplatené prostredníctvom platieb za fiktívne poradenské služby.Obvinený po vzatí do väzby 1. decembra 2020 podal voči rozhodnutiu sťažnosť. V nej napríklad argumentoval, že dôvod na jeho vzatie do väzby pre hrozbu ovplyvňovania svedkov neexistuje. Zdôraznil napríklad, že od roku 2012 vo veci kauzy Gorila spolupracuje s vyšetrovacími orgánmi.Tvrdenie, že by svedkov mohol ovplyvňovať prostredníctvom médií vlastnených finančnou skupinou Penta označil za domnienky a abstraktné úvahy, ktoré nemajú podklad vo vykonanom dokazovaní. Obvinený takisto napríklad namietal zaujatosť sudkyne Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Pamely Záleskej , ktorá rozhodla o jeho vzatí do väzby.Zhromaždené svedecké výpovede podľa NS SR jednoznačne nevyznievajú v neprospech obvineného.„Materiálna podmienka rozhodovania o väzbe spočívajúca v dôvodnosti trestného stíhania v prejednávanej veci teda splnená nebola," uvádza NS SR.