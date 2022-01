Prepusteným baníkom od januára stúpli kompenzačné príspevky, dobrou správou je aj zvýšenie koeficientu

Suma závisí od odpracovaných rokov

Vyššie koeficienty, vyššie príspevky

4.1.2022 (Webnoviny.sk) - Kompenzačné príspevky pre takmer tristo prepustených baníkov, ktoré im vyplácajú úrady práce a sociálnych vecí, sa od začiatku tohto roka zvýšili o 1,5 %. Vyplýva to z opatrenia ministerstva práce a sociálnych vecí, ktoré nadobudlo účinnosť od 1. januára 2022.Sumy týchto dávok totiž vzrástli o rovnaké percento, o aké sa od júla minulého roka zvýšilo životné minimum. Zvýšenie kompenzačných príspevkov pre približne 280 bývalých baníkov mesačne si v tomto roku vyžiada zo štátneho rozpočtu 31,2 tisíca eur.Základná suma kompenzačného príspevku pre baníkov, ktorí pracovali pod zemou najmenej tri roky alebo aspoň šesť rokov, sa od januára zvýšila z 204,40 eura na 207,50 eura mesačne. Ak baník pracoval pod zemou najmenej tri roky, kompenzačný príspevok dostáva jeden rok a ak fáral do baní najmenej šesť rokov, dávku poberá dva roky.Pre baníkov, ktorí pracovali v bani najmenej 10 rokov alebo aspoň 15 rokov, základná výška kompenzačného príspevku od začiatku tohto roka stúpla z 357,70 eura na 363,10 eura mesačne.Po odpracovaní najmenej 10 rokov v bani prepustený baník dostáva príspevok tri roky a ak v bani odrobil aspoň 15 rokov, nárok na kompenzačný príspevok mu trvá sedem rokov.Od 1. januára tohto roka sa tiež zvýšil koeficient, na základe ktorého sa vypočíta zvýšenie sumy kompenzačného príspevku. Ide o prípady, keď prepustený baník odpracoval viac ako 3 roky v baníctve.Koeficient v tomto prípade vzrástol zo 17,9 na 18,2. Stúpol aj koeficient, na základe ktorého sa vypočíta zvýšenie sumy kompenzačného príspevku, ak bývalý baník odpracoval v baníctve viac ako 10 rokov, a to z 23,80 na 24,20.Vyššie koeficienty budú pre prepustených baníkov znamenať vyššie kompenzačné príspevky.