Prešlo už tridsať rokov, odkedy vo futbale neplatí pravidlo o „malej domov“. A tak je to dobre

Chceli eliminovať zdržiavanie hry

Jedna z najpopulárnejších zmien

24.7.2022 (Webnoviny.sk) - Už 30 rokov sú futbalové súťaže po celom svete bez pravidla o „malej domov“, ako sa vravievalo úmyselnej prihrávke do rúk vlastného brankára.Vôbec prvé oficiálne stretnutie, v ktorom sa takéto počínanie považovalo za previnenie voči futbalovým pravidlám, sa odohralo presne 24. júla 1992.Bol to duel Taliansko - USA (2:1) v rámci olympijských hier v Barcelone, ktorý sa hral na slávnom štadióne Camp Nou. Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) sa rozhodla pre implementáciu nového pravidla, aby v zápasoch eliminovala zdržiavanie a neprimeranú defenzívnu hru, keďže majstrovstvá sveta v roku 1990 v Taliansku boli pre mnohých mimoriadne nudné a plné spätných prihrávok gólmanom, ktorí nezriedka držali loptu v rukách dlhšie, ako by sa žiadalo.Zrušenie pravidla o „malej domov“ sa s odstupom času považuje za jednu z najpopulárnejších a najúspešnejších zmien v pravidlách futbalu.Podľa mnohých odborníkov táto zmena vyvolala evolúciu v najrozšírenejšom športe na svete, keďže predovšetkým od brankárov sa odvtedy vyžaduje väčšia herná zručnosť.Po zrušení pravidla sa taktiež vo futbale začalo upúšťať od pozície libera, takzvaného zametača za obrannou líniou.